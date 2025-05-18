«Спартак» победил «Крылья Советов» во всех четырёх матчах сезона с общим счётом 12:1

Победа в матче 29-го тура чемпионата России с«Крыльями Советов» (2:0) стала четвёртой для «Спартака» в играх с командой Игоря Осинькина в нынешнем сезоне.

В первом круге РПЛ красно-белые разгромили самарскую команду со счётом 3:0. Кроме того, «Спартак» и «Крылья Советов» два раза играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче московский клуб победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 4:1.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч.

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