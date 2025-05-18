Стало известно будущее Аморима в «МЮ» в случае поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не будет уволен в случае проигрыша команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 21 мая. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» считает «безумием» делать португальского специалиста ответственным за результаты команды в нынешнем сезоне. Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы предоставить Амориму следующий сезон на построение команды. Однако некоторые люди из руководства английского клуба испытывают определённое разочарование из-за заявления 40-летнего тренера, что эта работа может оказаться для него слишком сложной.

Аморим был назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством манкунианцы провели 40 матчей во всех турнирах, в которых 16 раз победили и 16 раз потерпели поражение.

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