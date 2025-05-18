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Ахмат — Динамо Махачкала, результат матча 29-го тура РПЛ, счёт 1:1, 18 мая 2025 года

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 29-го тура РПЛ
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 36'     1:1 Садулаев – 47'    

На 36-й минуте нападающий «Динамо» Сердер Сердеров реализовал 11-метровый удар. Ответный мяч «Ахмата» на 48-й минуте забил форвард Родриго Руис Диас — 1:1.

После 29 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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