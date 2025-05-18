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Игорь Осинькин высказался о будущем Бейла в «Крыльях Советов»

Игорь Осинькин высказался о будущем Бейла в «Крыльях Советов»
Гленн Бейл
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о будущем защитника команды Гленна Бейла.

«У Бейла заканчивается контракт, дальнейшее решение будет зависеть только от него. Наверное, мы должны сказать ему, чтобы он его принимал. Насколько знаю, разговор с ним вёлся, но другое — если он решил пойти другой дорогой. Мы должны это принять и поблагодарить его за три с половиной сезона с нами.

Он хорошо работал, умеет быть лидером команды в плане управления партнёрами, подсказок», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Бейл провёл за «Крылья» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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