Составы ЦСКА и Сборной Кубка УЕФА на гала-матч в честь 20-летия победы армейцев в турнире

Сегодня, 18 мая, состоится гала-матч, посвящённый 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА, в котором красно-синие встретятся со сборной звёзд футбола, игравших с армейцами в том розыгрыше турнира. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич (к), В. Березуцкий, Одиа, Жирков, Дуду, Лайзанс, Дзагоев, Карвальо, Вагнер.

Сборная Кубка УЕФА: Кудичини, Фиделис, Нжитап, Йепес, Смертин, Каннаваро, Макелеле, Манише, Фернандеш, Нани, Дрогба (к).

Тренером ЦСКА в этой игре будет Валерий Газзаев, Сборную Кубка УЕФА возглавит Александр Мостовой.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: