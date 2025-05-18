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Станкович ответил, почему Хлусевич, Чернов и Мангаш получали мало игровой практики

Станкович ответил, почему Хлусевич, Чернов и Мангаш получали мало игровой практики
Деян Станкович
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему Даниил Хлусевич, Никита Чернов и Рикарду Мангаш получали мало игровой практики по ходу сезона.

«Сейчас уже конец сезона. Со стороны тренерского штаба было достаточно мудрое решение поставить такой состав. В четверг была энергозатратная игра, которая физически и ментально была большим ударом для команды. Было непросто, но что не убивает, делает сильнее.

Мы должны в будущем направить зло в правильное русло, чтобы не допускать ошибки. В конце сезона мы со всеми пообщаемся и поймём, какие у них амбиции. В следующем сезоне мы не должны допускать ошибки, которые допускали», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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