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Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам помогли удаления у соперников

Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам помогли удаления у соперников
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о победе команды в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), а также ответил на вопрос об изменениях в составе красно-белых по ходу встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

— Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили.

– Довбня вышел на замену во втором тайме.
– Я рад за него. Это благодарность ему от нашего тренерского штаба. Он на протяжении всего сезона поддерживал команду и помогал нам. Это благодарность ему.

– Почему было всего две замены за матч?
– Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Матч с «Крыльями Советов» стал дебютным для 38-летнего вратаря красно-белых Александра Довбни.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая), а подопечные Осинькина — с «Факелом» (24 мая).

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