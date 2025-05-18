Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам помогли удаления у соперников

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о победе команды в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), а также ответил на вопрос об изменениях в составе красно-белых по ходу встречи.

— Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили.

– Довбня вышел на замену во втором тайме.

– Я рад за него. Это благодарность ему от нашего тренерского штаба. Он на протяжении всего сезона поддерживал команду и помогал нам. Это благодарность ему.

– Почему было всего две замены за матч?

– Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Матч с «Крыльями Советов» стал дебютным для 38-летнего вратаря красно-белых Александра Довбни.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая), а подопечные Осинькина — с «Факелом» (24 мая).

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