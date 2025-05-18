Мангаш оценил нынешний сезон для «Спартака» на двойку

Левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш невысоко оценил выступление своей команды в завершающемся сезоне-2024/2025.

«Конечно, вылет от «Ростова» — грустный момент для команды. Но мы должны подумать, как прибавить и быть агрессивнее для того, чтобы улучшить нашу игру в следующем сезоне и не допускать таких ошибок.

Сложно давать какую-то конкретную оценку нашим результатам в этом сезоне. Мы «Спартак» и всегда должны стремиться выигрывать трофеи. Исходя из этого, оценка два из пяти», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).

В финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.