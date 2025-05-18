Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мангаш оценил нынешний сезон для «Спартака» на двойку

Мангаш оценил нынешний сезон для «Спартака» на двойку
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш невысоко оценил выступление своей команды в завершающемся сезоне-2024/2025.

«Конечно, вылет от «Ростова» — грустный момент для команды. Но мы должны подумать, как прибавить и быть агрессивнее для того, чтобы улучшить нашу игру в следующем сезоне и не допускать таких ошибок.

Сложно давать какую-то конкретную оценку нашим результатам в этом сезоне. Мы «Спартак» и всегда должны стремиться выигрывать трофеи. Исходя из этого, оценка два из пяти», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).

В финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.

Материалы по теме
Станкович выпустил резерв и даже Довбню! «Крылья» самоустранились перед «Спартаком». Видео
Станкович выпустил резерв и даже Довбню! «Крылья» самоустранились перед «Спартаком». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android