Песьяков прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о поражении команды в матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).
«Стартовали великолепно, а дальше вы сами всё видели. Удаление сломало игру, как будто даже вдесятером было без шансов. Нелепые ошибки, пенальти, там можно было не фолить.
Что касается первого гола, раз в десятилетие такой рикошет случается. Специалисты разберутся, моя ошибка или нет. Я буду предвзят», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч.
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