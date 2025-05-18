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Песьяков прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Песьяков прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о поражении команды в матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«Стартовали великолепно, а дальше вы сами всё видели. Удаление сломало игру, как будто даже вдесятером было без шансов. Нелепые ошибки, пенальти, там можно было не фолить.

Что касается первого гола, раз в десятилетие такой рикошет случается. Специалисты разберутся, моя ошибка или нет. Я буду предвзят», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч.

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