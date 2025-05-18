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Вратарь «Спартака» Довбня поблагодарил Станковича за дебютный матч

Вратарь «Спартака» Довбня поблагодарил Станковича за дебютный матч
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38-летний голкипер «Спартака» Александр Довбня поделился эмоциями от дебюта за красно-белых. Сегодня, 18 мая, московский клуб одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в 29-м туре РПЛ. Довбня заменил Илью Помазуна на 70-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«Превосходные эмоции от дебюта за «Спартак». В первую очередь хочу поблагодарить Деяна Станковича за возможность, хоть на пять или 15 минут. Каждый футболист с детства не то что мечтает дебютировать, но и находиться в топ-команде», — сказал Довбня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).

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