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Песьяков: из-за поражения от «Спартака» последний тур превращается в нервную историю

Песьяков: из-за поражения от «Спартака» последний тур превращается в нервную историю
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков отметил сложность заключительного, 30-го тура чемпионата России для самарской команды на фоне поражения в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«Из-за этого поражения последний тур превращается в нервную историю. Свои шансы мы упустили, и с «Динамо», и в Нижнем — не самая лучшая игра», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Факелом» (24 мая).

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч.

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