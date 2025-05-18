Довбня рассказал об атмосфере внутри команды после поражения в Кубке России от «Ростова»

38-летний российский вратарь «Спартака» Александр Довбня рассказал, какой была атмосфера внутри команды после поражения от «Ростова» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2.

«Первые пару дней, конечно, было непросто. Все всё понимают, переживают. Сейчас, после победы, эмоции положительные», —передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.