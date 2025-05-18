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Вратарь «Спартака» Довбня: меня устраивает моя роль в команде

Вратарь «Спартака» Довбня: меня устраивает моя роль в команде
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Вратарь «Спартака» Александр Довбня ответил, устраивает ли его положение в московской команде.

«Устраивает ли роль в «Спартаке»? Да. Мотивация? Она внутри — играть в футбол», — передаёт слова Довбни к корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2), который состоялся сегодня, 18 мая. Российский голкипер появился на поле на 70-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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