Вратарь «Спартака» Довбня: меня устраивает моя роль в команде

Вратарь «Спартака» Александр Довбня ответил, устраивает ли его положение в московской команде.
«Устраивает ли роль в «Спартаке»? Да. Мотивация? Она внутри — играть в футбол», — передаёт слова Довбни к корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Довбня дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2), который состоялся сегодня, 18 мая. Российский голкипер появился на поле на 70-й минуте.
Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.
Как появился «Спартак»:
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