Довбня: весной у «Спартака» случился провал? Есть доля правды в ваших словах

38-летний российский вратарь «Спартака» Александр Довбня высказался о спаде результатов своей команды после зимней паузы.

— Осенью «Спартак» выглядел хорошо, а весной был провал. Какую бы оценку поставил?

— Не хотел бы ставить оценку «Спартаку» за этот сезон. Есть доля правды в ваших словах. Думаю, тренерский штаб и руководители подкрутят винтики и всё будет хорошо. Я знаю и уверен, что у этой команды есть большой потенциал, — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.