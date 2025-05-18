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Довбня: весной у «Спартака» случился провал? Есть доля правды в ваших словах

Довбня: весной у «Спартака» случился провал? Есть доля правды в ваших словах
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38-летний российский вратарь «Спартака» Александр Довбня высказался о спаде результатов своей команды после зимней паузы.

— Осенью «Спартак» выглядел хорошо, а весной был провал. Какую бы оценку поставил?
— Не хотел бы ставить оценку «Спартаку» за этот сезон. Есть доля правды в ваших словах. Думаю, тренерский штаб и руководители подкрутят винтики и всё будет хорошо. Я знаю и уверен, что у этой команды есть большой потенциал, — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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