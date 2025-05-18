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«Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 33-го тура Первой лиги

«Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 33-го тура Первой лиги
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Завершился матч 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Большаков – 33'     0:2 Рейес – 54'     1:2 Chernyak – 60'    

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Арсенала» Кирилл Большаков. На 54-й минуте полузащитник Эдарлин Рейес укрепил преимущество тульской команды. Через шесть минут нападающий Илья Черняк сократил отставание «Уфы».

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 40 очков за 33 матча. «Уфа» заработала 32 очка после 33 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 68 очков за 33 игры.

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