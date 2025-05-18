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«Динамо» Москва — «Акрон»: Фомин открыл счёт на 16-й минуте

«Динамо» Москва — «Акрон»: Фомин открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров (Нижний Новгород). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'    

На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт — 1:0.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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