Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто избавьтесь от VAR». Руни — о неудалении Хендерсона в финальном матче Кубка Англии

«Просто избавьтесь от VAR». Руни — о неудалении Хендерсона в финальном матче Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал систему VAR после спорного эпизода в финальном матче Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (1:0).

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

На 24-й минуте встречи голкипер «орлов» Дин Хендерсон сыграл рукой за пределами штрафной площади, помешав форварду «горожан» Эрлингу Холанду выйти на ударную позицию. Этот эпизод проверяли VAR, после небольшой паузы главный арбитр Стюарт Атвелл принял решение продолжить игру и никак не наказал вратаря «Кристал Пэлас».

«Это красная карточка – на 100% красная карточка. Эрлинг Холанд собирался пробросить мяч мимо него, но Дин Хендерсон отбросил его. Это красная карточка – как они могли так ошибиться? Просто избавьтесь от VAR. Они допустили ошибку и теперь пытаются её прикрыть. Это красная карточка, и все это видят», – приводит слова Руни BBC.

Материалы по теме
«Сити» сенсационно остался без трофеев! «Пэлас» ждал этого Кубка всю свою историю
«Сити» сенсационно остался без трофеев! «Пэлас» ждал этого Кубка всю свою историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android