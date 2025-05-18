«Просто избавьтесь от VAR». Руни — о неудалении Хендерсона в финальном матче Кубка Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал систему VAR после спорного эпизода в финальном матче Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (1:0).

На 24-й минуте встречи голкипер «орлов» Дин Хендерсон сыграл рукой за пределами штрафной площади, помешав форварду «горожан» Эрлингу Холанду выйти на ударную позицию. Этот эпизод проверяли VAR, после небольшой паузы главный арбитр Стюарт Атвелл принял решение продолжить игру и никак не наказал вратаря «Кристал Пэлас».

«Это красная карточка – на 100% красная карточка. Эрлинг Холанд собирался пробросить мяч мимо него, но Дин Хендерсон отбросил его. Это красная карточка – как они могли так ошибиться? Просто избавьтесь от VAR. Они допустили ошибку и теперь пытаются её прикрыть. Это красная карточка, и все это видят», – приводит слова Руни BBC.