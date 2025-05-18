В «Спартаке» высказались о возможном уходе Дуарте и Хлусевича летом

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе защитников Алексиса Дуарте и Даниила Хлусевича в летнее трансферное окно.

— Какие планы на летнее трансферное окно? Ходит информация, что Дуарте и Хлусевич могут покинуть клуб. Вы ищете им замену?

— Работа по подготовке к летней трансферной кампании началась ещё в марте. Спортивный блок внимательно анализирует информацию по большому числу футболистов, которые могли бы потенциально нас усилить.

Комментировать слухи из СМИ будет некорректно с нашей стороны. Мы расскажем о любых изменениях в составе в тот момент, когда реальные соглашения будут достигнуты, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.