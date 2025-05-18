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Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу красно-белых в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

— Как оцените игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»?
— Хорошо, что команда, несмотря на очень обидное поражение с «Ростовом», нашла в себе силы собраться и достойно провести матч в Самаре. Из уважения к болельщикам мы обязаны играть на победу, даже если шансы что-то выиграть уже потеряны, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» занимают 10-е место. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая), а подопечные Осинькина — с «Факелом» (24 мая).

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