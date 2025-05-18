Уэйн Руни назвал имена трёх футболистов, которых подписал бы в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал имена трёх футболистов, которых он хотел бы видеть в составе «красных дьяволов».

«Я бы, наверное, подписал Давида де Хеа. «Манчестер Юнайтед» его не хватает, и я думаю, что он всё ещё может проделать очень хорошую работу. Также я бы подписал Виктора Осимхена в качестве «девятки». Он отличный нападающий и, возможно, будет доступен летом. И третьим я бы взял Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Центральный защитник, который оказывает большое влияние на свой клуб», — сказал Руни в эфире Amazon Prime.

После 37 матчей английской Премьер-лиги команда Рубена Аморима набрала 39 очков и занимает 16-е место. В заключительном, 38-м туре соревнования «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 25 мая и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.