Артета объяснил, почему «Арсенал» остался без трофея АПЛ в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему клуб не стал чемпионом Англии в этом сезоне.

«Красные карточки и травмы, конечно. Но без этого мы не знаем, что бы произошло. Были бы мы намного ближе? Для меня ответ однозначен: да. Из-за того, что мы добились, и тех выступлений, которые у нас были. Но нам придётся сделать что-то ещё [в следующем сезоне], потому что планка будет выше.

И если посмотреть на то, что было в последние три сезона, то последовательные результаты, с которыми мы не выигрывали титул, встречаются очень редко. Так что мы очень близки, настолько близки по вероятности, что мы должны продолжать и быть лучше», – приводит слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне игроки «Арсенала» получили больше травм, чем футболисты любой другой команды английской Премьер-лиги, а также шесть удалений по ходу чемпионата являются антирекордом лиги.

За два тура до окончания чемпионата «канониры» располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 68 очков. На первом месте находится «Ливерпуль», который досрочно стал чемпионом Англии. В активе мерсисайдцев 83 очка.