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Игорь Ларионов ответил, какой клуб РПЛ близок ему по духу

Игорь Ларионов ответил, какой клуб РПЛ близок ему по духу
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Бывший главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Нижний Новгород Игорь Ларионов ответил на вопрос о том, какая команда Российской Премьер-Лиги ему наиболее симпатична.

— Какой футбольный клуб РПЛ вам ближе по духу?
— Я думаю, «Краснодар».

— Почему?
— Ну, во-первых, импонирует то, что клуб пытается конкурировать с гегемоном нашего футбола «Зенитом». Понятно, что в команде много иностранцев, но тем не менее всё-таки хочется, чтобы эта команда стала чемпионом, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ (64 очка после 29 матчей), на втором месте находится «Зенит» (60 очков после 28 матчей).

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