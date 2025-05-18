ПСВ стал чемпионом Нидерландов, обыграв «Спарту» в матче последнего тура
Поделиться
Нидерландский ПСВ стал чемпионом страны, обыграв роттердамскую «Спарту» в матче 34-го тура Эредивизии. Команды играли на стадионе «Спарта Хет Кастел» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 3:1.
Нидерланды — Эредивизия . 34-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
1 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Перишич – 27' 1:1 Зехиэль – 52' 1:2 Л. де Йонг – 58' 1:3 Тилльман – 84'
На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ПСВ Иван Перишич. На 52-й минуте игрок «Спарты» Гиваи Зехиэль забил ответный мяч. Спустя шесть минут нападающий Люк де Йонг вновь вывел гостей вперёд. На 84-й минуте Малик Тилльман отправил третий мяч в ворота хозяев поля.
ПСВ завершил чемпионат на первом месте, набрав 79 очков. Команда обошла «Аякс», занявший итоговое второе место, на одно очко. «Спарта» с 39 очками расположилась на 12-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2025
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:08
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:34
-
17:20
-
17:20
-
17:18
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:29
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:50