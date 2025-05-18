ПСВ стал чемпионом Нидерландов, обыграв «Спарту» в матче последнего тура

Нидерландский ПСВ стал чемпионом страны, обыграв роттердамскую «Спарту» в матче 34-го тура Эредивизии. Команды играли на стадионе «Спарта Хет Кастел» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 3:1.

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ПСВ Иван Перишич. На 52-й минуте игрок «Спарты» Гиваи Зехиэль забил ответный мяч. Спустя шесть минут нападающий Люк де Йонг вновь вывел гостей вперёд. На 84-й минуте Малик Тилльман отправил третий мяч в ворота хозяев поля.

ПСВ завершил чемпионат на первом месте, набрав 79 очков. Команда обошла «Аякс», занявший итоговое второе место, на одно очко. «Спарта» с 39 очками расположилась на 12-м месте.