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Спарта — ПСВ, результат матча 18 мая 2025, счет 1:3, чемпионат Нидерландов 2024-2025

ПСВ стал чемпионом Нидерландов, обыграв «Спарту» в матче последнего тура
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Нидерландский ПСВ стал чемпионом страны, обыграв роттердамскую «Спарту» в матче 34-го тура Эредивизии. Команды играли на стадионе «Спарта Хет Кастел» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 3:1.

Нидерланды — Эредивизия . 34-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
1 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Перишич – 27'     1:1 Зехиэль – 52'     1:2 Л. де Йонг – 58'     1:3 Тилльман – 84'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ПСВ Иван Перишич. На 52-й минуте игрок «Спарты» Гиваи Зехиэль забил ответный мяч. Спустя шесть минут нападающий Люк де Йонг вновь вывел гостей вперёд. На 84-й минуте Малик Тилльман отправил третий мяч в ворота хозяев поля.

ПСВ завершил чемпионат на первом месте, набрав 79 очков. Команда обошла «Аякс», занявший итоговое второе место, на одно очко. «Спарта» с 39 очками расположилась на 12-м месте.

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