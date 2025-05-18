«Ахмат» сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и, таким образом, сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ.

За тур до конца сезона «Ахмат» набрал 25 очков. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы не смогут подняться из зоны стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, так как уступают по личным встречам махачкалинскому «Динамо» и «Пари НН», занимающим 12-е и 13-е место соответственно. В последнем, 30-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».