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«Ахмат» сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ

«Ахмат» сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ
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Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и, таким образом, сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 36'     1:1 Садулаев – 47'    

За тур до конца сезона «Ахмат» набрал 25 очков. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы не смогут подняться из зоны стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, так как уступают по личным встречам махачкалинскому «Динамо» и «Пари НН», занимающим 12-е и 13-е место соответственно. В последнем, 30-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».

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