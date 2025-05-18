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Гендиректор «Спартака» Малышев: Станкович был очень огорчён результатом матча с «Ростовом»

Гендиректор «Спартака» Малышев: Станкович был очень огорчён результатом матча с «Ростовом»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, как поражение от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России повлияло на команду и тренерский штаб красно-белых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

— В каком состоянии команда и тренерский штаб находились после поражения от «Ростова»? Общались ли вы со Станковичем?
— Все были очень расстроены результатом матча. «Спартак» создал много моментов и был острее соперника, но, к сожалению, проиграл. Команда оставила на поле все силы: и физические, и эмоциональные. В том числе с этим, как пояснил Деян, связана ротация состава в матче с «Крыльями Советов».

Мы со Станковичем общаемся ежедневно. Деян был очень огорчён результатом матча с «Ростовом». И он крайне мотивирован закончить сезон, выиграв в оставшихся встречах. «Крылья» мы уже обыграли, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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