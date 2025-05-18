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«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ
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Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» заработал 60 очков после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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