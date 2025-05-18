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Тюмень — Урал, результат матча 18 мая 2025, счет 1:2, Первая лига 2024-2025

«Урал» вырвал победу у «Тюмени», дважды забив после 90+4-й минуты
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Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Урал». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Бем – 81'     1:1 Воронов – 90+4'     1:2 Железнов – 90+6'    

Первый гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился защитник «Тюмени» Александр Бем. «Урал» сравнял счёт на 90+4-й минуте. Гол забил 17-летний Максим Воронов. На 90+6-й минуте Юрий Железнов принёс гостям победу.

После этой победы в активе «Урала» стало 57 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.

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