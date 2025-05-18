«Урал» вырвал победу у «Тюмени», дважды забив после 90+4-й минуты

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Урал». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился защитник «Тюмени» Александр Бем. «Урал» сравнял счёт на 90+4-й минуте. Гол забил 17-летний Максим Воронов. На 90+6-й минуте Юрий Железнов принёс гостям победу.

После этой победы в активе «Урала» стало 57 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 27 очками находится на 17-й строчке. Чемпионом стала «Балтика». После 33 матчей калининградцы набрали 68 очков.