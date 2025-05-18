Хет-трик Вагнера Лава помог команде ЦСКА-2005 обыграть сборную европейских клубов
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Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Счёт встречи 5:1.
FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6' 2:0 Лав – 34' 2:1 Дрогба – 37' 3:1 Лав – 44' 4:1 Красич – 46' 5:1 Лав – 56'
Алан Дзагоев вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте. Вагнер Лав на 34-й минуте удвоил преимущество ЦСКА. Дидье Дрогба на 37-й минуте отыграл один мяч сборной европейских клубов. На 44-й минуте Вагнер Лав оформил дубль, на 46-й минуте отличился Милош Красич. На 56-й минуте Вагнер Лав оформил хет-трик.
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
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