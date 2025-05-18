Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Вагнера Лава помог команде ЦСКА-2005 обыграть сборную европейских клубов

Хет-трик Вагнера Лава помог команде ЦСКА-2005 обыграть сборную европейских клубов
Комментарии

Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Счёт встречи 5:1.

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

Алан Дзагоев вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте. Вагнер Лав на 34-й минуте удвоил преимущество ЦСКА. Дидье Дрогба на 37-й минуте отыграл один мяч сборной европейских клубов. На 44-й минуте Вагнер Лав оформил дубль, на 46-й минуте отличился Милош Красич. На 56-й минуте Вагнер Лав оформил хет-трик.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Материалы по теме
Исторической победе ЦСКА в Кубке УЕФА — 20 лет! Полная хронология и забытые детали
Исторической победе ЦСКА в Кубке УЕФА — 20 лет! Полная хронология и забытые детали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android