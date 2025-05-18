Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с агентом Андреевым

В «Спартаке» прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с агентом Андреевым
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с агентом Павлом Андреевым.

— По сообщениям журналиста Ивана Карпова, у вас разрыв отношений с агентом Павлом Андреевым.
— Я уже неоднократно комментировал наше сотрудничество с Андреевым. Это одно из наиболее серьёзных агентств на российском рынке, и мы относимся к нему с уважением.

У нас на контрактах много молодых футболистов, относящихся к этому агентству, которые перешли к нам во время перезапуска проекта «Спартак-2». Только время покажет, насколько этот проект себя оправдал, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Спартака» Малышев: Станкович был очень огорчён результатом матча с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android