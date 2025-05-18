В «Спартаке» прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с агентом Андреевым

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с агентом Павлом Андреевым.

— По сообщениям журналиста Ивана Карпова, у вас разрыв отношений с агентом Павлом Андреевым.

— Я уже неоднократно комментировал наше сотрудничество с Андреевым. Это одно из наиболее серьёзных агентств на российском рынке, и мы относимся к нему с уважением.

У нас на контрактах много молодых футболистов, относящихся к этому агентству, которые перешли к нам во время перезапуска проекта «Спартак-2». Только время покажет, насколько этот проект себя оправдал, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.