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Определились все команды, которые покинут Первую лигу

Определились все команды, которые покинут Первую лигу
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Сегодня, 18 мая, состоялись очередные матчи 33-го тура Мелбет Первой лиги, по итогам которых определились все команды, которые покинут чемпионат. Таким образом, во Второй лиге в следующем сезоне сыграют владикавказская «Алания», «Тюмень» и «Сокол».

На данный момент «Алания» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе владикавказцев 26 очков. «Тюмень» с 27 очками располагается на 17-й строчке. Саратовский «Сокол» набрал 26 очков после 32 матчей. Клуб находится на 16-м месте. Отметим, что саратовцы могут догнать «Уфу» по очкам, однако уфимцы имеют преимущество в личных встречах.

Напомним, калининградская «Балтика» во второй раз в истории стала чемпионом Мелбет Первой лиги. Калининградцы набрали 68 очков и за тур до конца опережают московское «Торпедо» на четыре очка.

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