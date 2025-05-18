Капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи был доставлен в больницу после победы в Кубке Англии

Защитник и капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии был госпитализирован в лондонскую больницу. Об этом сообщает BBC Sport. Напомним, 24-летний футболист был заменён на 61-й минуте встречи после травмы головы.

По информации источника, Гехи доставили на машине скорой помощи в больницу в связи с опасениями, что футболист получил перелом глазницы. Отмечается, что игрок жаловался на проблемы со зрением. Обследование показало, что у футболиста нет перелома. Однако игрок получил серьёзные ушибы и может пропустить оставшиеся матчи чемпионата.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.