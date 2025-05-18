«Арсенал» и «Аякс» интересуются молодым игроком «Кайзерслаутерна» — Шнайдер

«Арсенал» планирует подписать перспективного центрального защитника Макса Гордона из системы немецкого «Кайзерслаутерна». Об этом сообщает журналист Доминик Шнайдер в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, директор академии «канониров» Пер Мертезакер уже контактирует с представителями футболиста. Лондонцы хотят осуществить данный трансфер в январе 2026 года, когда игроку исполнится 16 лет. Макс Гордон входит в число лучших футболистов Германии в возрастной категории до 15 лет.

Отмечается, что другим претендентом на защитника является амстердамский «Аякс».

«Кайзерслаутерн» занял седьмое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2024/2025.