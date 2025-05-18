Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев: важно достойно провести оставшийся матч в РПЛ

Гендиректор «Спартака» Малышев: важно достойно провести оставшийся матч в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белым важно достойно провести оставшийся матч в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Что вы имели в виду, говоря после матча о том, что чемпионат ещё не закончен? Ведь шансов что-то выиграть не осталось.
— Я имел в виду, что важно достойно провести оставшиеся матчи в РПЛ, несмотря на последние неудачи, и постараться взять шесть очков. Итоги же будем подводить после окончания сезона, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Спартака» Малышев: Станкович был очень огорчён результатом матча с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android