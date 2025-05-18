Гендиректор «Спартака» Малышев: важно достойно провести оставшийся матч в РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белым важно достойно провести оставшийся матч в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Что вы имели в виду, говоря после матча о том, что чемпионат ещё не закончен? Ведь шансов что-то выиграть не осталось.

— Я имел в виду, что важно достойно провести оставшиеся матчи в РПЛ, несмотря на последние неудачи, и постараться взять шесть очков. Итоги же будем подводить после окончания сезона, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).