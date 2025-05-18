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Динамо М — Акрон, результат матча 18 мая 2025, счет 2:1, РПЛ 2024-2025

Московское «Динамо» вырвало победу у «Акрона» в концовке матча 29-го тура РПЛ
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Егор Егоров (Нижний Новгород). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче. На 80-й минуте полузащитник «Акрона» Артур Галоян сравнял счёт во встрече. На 90+1-й минуте Эль-Мехди Маухуб вывел бело-голубых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

После 29 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.

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