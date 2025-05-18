Московское «Динамо» вырвало победу у «Акрона» в концовке матча 29-го тура РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Егор Егоров (Нижний Новгород). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче. На 80-й минуте полузащитник «Акрона» Артур Галоян сравнял счёт во встрече. На 90+1-й минуте Эль-Мехди Маухуб вывел бело-голубых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

После 29 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.