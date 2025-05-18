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Дзагоев: Вагнер до сих пор мог бы играть за ЦСКА, он сухарь

Дзагоев: Вагнер до сих пор мог бы играть за ЦСКА, он сухарь
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Бывший полузащитник и селекционер московского ЦСКА Алан Дзагоев после гала-матча в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА высказался о 40-летнем нападающем Вагнере Лаве, ранее выступавшем в составе красно-синих.

«Вагнер танго станцевал, я лезгинкой поддержал. Всё кайф, старики собрались поиграть в футбол.

Вага в такой форме, что мог бы до сих пор играть в ЦСКА. Он сухарь, в полном порядке. Игнашевич? Всё-таки уже тяжело, а Вага 100% мог бы», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата Андреем Панковым.

Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Счёт встречи 5:1. Лав оформил хет-трик.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, бразилец выступал за «Фламенго», «Палмейрас», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланн», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гояниенсе». Сейчас 40-летний бразилец выступает за «Аваи».

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