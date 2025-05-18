Вагнер Лав отпраздновал один из мячей в гала-матче ЦСКА, надев полицейскую фуражку

Бразильский бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отпраздновал один из мячей в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, надев полицейскую фуражку. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи 5:1.

Алан Дзагоев вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте. Вагнер Лав на 34-й минуте удвоил преимущество ЦСКА. Дидье Дрогба на 37-й минуте отыграл один мяч сборной европейских клубов. На 44-й минуте Вагнер Лав оформил дубль, на 46-й минуте отличился Милош Красич. На 56-й минуте Вагнер Лав оформил хет-трик.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».