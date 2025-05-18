«Динамо» одержало третью победу в трёх матчах после ухода Лички

Московское «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и одержало третью победу в трёх матчах после ухода главного тренера Марцела Лички. На данный момент команду возглавляет Ролан Гусев.

Ранее при Гусеве бело-голубые победили «Спартак» со счётом 2:0 и «Крылья Советов» (3:1). «Динамо» в этом сезоне осталось провести один матч с «Краснодаром» в гостях. Матч состоится 24 мая.

После 29 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.