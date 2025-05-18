«Динамо» одержало третью победу в трёх матчах после ухода Лички
Поделиться
Московское «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и одержало третью победу в трёх матчах после ухода главного тренера Марцела Лички. На данный момент команду возглавляет Ролан Гусев.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16' 1:1 Галоян – 80' 2:1 Маухуб – 90+1'
Ранее при Гусеве бело-голубые победили «Спартак» со счётом 2:0 и «Крылья Советов» (3:1). «Динамо» в этом сезоне осталось провести один матч с «Краснодаром» в гостях. Матч состоится 24 мая.
После 29 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.
Комментарии
- 18 мая 2025
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:24
-
19:15
-
19:03
-
19:03
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:46
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:32
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:08
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:34