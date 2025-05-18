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Игорь Ларионов рассказал о своей самой интересной стажировке в футбольном клубе

Игорь Ларионов рассказал о своей самой интересной стажировке в футбольном клубе
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Бывший главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Нижний Новгород Игорь Ларионов ответил на вопрос о выборе между Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Помимо этого, Ларионов поделился впечатлениями от своей самой интересной стажировки в футбольном клубе.

«Гвардиола или Клопп? Они равные. Для меня равные.

Самая интересная стажировка? Я думаю, в «Сити». «Манчестер Сити». Получил возможность находиться внутри клуба, так же было везде, в разных командах. Посмотрел тренировку главной команды. Провёл потрясающий ужин с Ферраном Сориано, это президент «Манчестера», и Чики Бегиристайном. И посмотрел игру из их ложи, в которой «Сити» выиграл у «Ньюкасла» 6:0, увидел пять голов Агуэро. И, естественно, много для себя взял», — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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