Шунин — о завершении карьеры: сложно прощаться, но началась новая жизнь

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. На матче 29-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:1) прошли мероприятия, посвящённые Шунину.

«Я думаю, всё прошло хорошо. Конечно, сложно прощаться. Но жизнь идёт. Уже прошёл год, привык. Началась новая жизнь. Нашёл себя. Главное занять себя и двигаться дальше. Тогда будет легче», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Шунин покинул московское «Динамо» летом прошлого года в статусе свободного агента. Вратарь выступал за бело-голубых с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» готово предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист, в свою очередь, надеялся продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года продолжал оставаться без клуба.