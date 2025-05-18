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Шунин — о завершении карьеры: сложно прощаться, но началась новая жизнь

Шунин — о завершении карьеры: сложно прощаться, но началась новая жизнь
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. На матче 29-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:1) прошли мероприятия, посвящённые Шунину.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

«Я думаю, всё прошло хорошо. Конечно, сложно прощаться. Но жизнь идёт. Уже прошёл год, привык. Началась новая жизнь. Нашёл себя. Главное занять себя и двигаться дальше. Тогда будет легче», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Шунин покинул московское «Динамо» летом прошлого года в статусе свободного агента. Вратарь выступал за бело-голубых с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» готово предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист, в свою очередь, надеялся продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года продолжал оставаться без клуба.

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