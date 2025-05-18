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Шинник — Сокол, результат матча 18 мая 2025, счет 0:4, Первая лига 2024-2025

«Шинник» проиграл «Соколу» в матче Первой лиги со счётом 0:4
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Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сокол» из Саратова. Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Победу одержали гости со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 4
Сокол
Саратов
0:1 Гурциев – 3'     0:2 Ермолин – 6'     0:3 Гурциев – 56'     0:4 Шпитальный – 66'    

Забитыми голами в составе «Сокола» отметились Батраз Гурциев (дважды), Роман Ермолин и Владислав Шпитальный. Отметим, что второй мяч Гурциева был забит с пенальти.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 33 матча. «Сокол» заработал 29 очков после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке.

Календарь Первой лиги
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