«Шинник» проиграл «Соколу» в матче Первой лиги со счётом 0:4

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сокол» из Саратова. Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Победу одержали гости со счётом 4:0.

Забитыми голами в составе «Сокола» отметились Батраз Гурциев (дважды), Роман Ермолин и Владислав Шпитальный. Отметим, что второй мяч Гурциева был забит с пенальти.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 33 матча. «Сокол» заработал 29 очков после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке.