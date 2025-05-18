«Шинник» проиграл «Соколу» в матче Первой лиги со счётом 0:4
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Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сокол» из Саратова. Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Победу одержали гости со счётом 4:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 4
Сокол
Саратов
0:1 Гурциев – 3' 0:2 Ермолин – 6' 0:3 Гурциев – 56' 0:4 Шпитальный – 66'
Забитыми голами в составе «Сокола» отметились Батраз Гурциев (дважды), Роман Ермолин и Владислав Шпитальный. Отметим, что второй мяч Гурциева был забит с пенальти.
«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 33 матча. «Сокол» заработал 29 очков после аналогичного количества игр и располагается на 16-й строчке.
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