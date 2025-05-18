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Вагнер Лав поделился эмоциями от прошедшего гала-матча ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

Вагнер Лав поделился эмоциями от прошедшего гала-матча ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА
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Нападающий бразильского клуба «Аваи» Вагнер Лав, ранее выступавший в составе московского ЦСКА, поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о том, что вновь отпраздновал забитый мяч, надев полицейскую фуражку. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи 5:1.

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

— Ваше празднование в фуражке: кто её дал? Это ваше любимое празднование за всю карьеру в ЦСКА?
— Да, это празднование очень знаменательное, оно навсегда останется в моей памяти. Я всегда помню о нём. Это, наверное, самое важное и красивое празднование. Тогда это было спонтанно, а сейчас запланированная акция.

— Какие ощущения, когда снова на домашнем стадионе ЦСКА получаете передачу от Карвальо и забиваете голы?
— Это прекрасные ощущения. Первый раз увидеть стадион, выйти на матч и забить голы, получая такие прекрасные передачи от Даниэля. Ощущения самые лучшие, — сказал Лав в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

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