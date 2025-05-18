Вагнер Лав поделился эмоциями от прошедшего гала-матча ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

Нападающий бразильского клуба «Аваи» Вагнер Лав, ранее выступавший в составе московского ЦСКА, поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о том, что вновь отпраздновал забитый мяч, надев полицейскую фуражку. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи 5:1.

— Ваше празднование в фуражке: кто её дал? Это ваше любимое празднование за всю карьеру в ЦСКА?

— Да, это празднование очень знаменательное, оно навсегда останется в моей памяти. Я всегда помню о нём. Это, наверное, самое важное и красивое празднование. Тогда это было спонтанно, а сейчас запланированная акция.

— Какие ощущения, когда снова на домашнем стадионе ЦСКА получаете передачу от Карвальо и забиваете голы?

— Это прекрасные ощущения. Первый раз увидеть стадион, выйти на матч и забить голы, получая такие прекрасные передачи от Даниэля. Ощущения самые лучшие, — сказал Лав в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В решающем матче московская команда обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. За армейцев тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».