«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в результативном матче женской Суперлиги

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 10-го тура женской Суперлиги. Игра проходила в Москве на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова». Главным арбитром встречи была Надежда Горинова. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Елена Чубрило вывела гостей вперёд на 19-й минуте, Владислава Буткевич удвоила преимущество «Локомотива» на 29-й минуте. Лина Якупова на 44-й минуте отыграла один мяч «Спартака», Тияна Филипович на 45-й минуте сравняла счёт. На 68-й минуте Чубрило оформила дубль, а на 80-й минуте свой второй мяч в этой встрече забила Якупова.

После этой игры «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги (24 очка), «Локомотив» располагается на четвёртой строчке (19 очков).