«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в результативном матче женской Суперлиги
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«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 10-го тура женской Суперлиги. Игра проходила в Москве на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова». Главным арбитром встречи была Надежда Горинова. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 3
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Чубрило – 19' 0:2 Буткевич – 29' 1:2 Якупова – 44' 2:2 Филипович – 45' 2:3 Чубрило – 68' 3:3 Якупова – 80'
Елена Чубрило вывела гостей вперёд на 19-й минуте, Владислава Буткевич удвоила преимущество «Локомотива» на 29-й минуте. Лина Якупова на 44-й минуте отыграла один мяч «Спартака», Тияна Филипович на 45-й минуте сравняла счёт. На 68-й минуте Чубрило оформила дубль, а на 80-й минуте свой второй мяч в этой встрече забила Якупова.
После этой игры «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги (24 очка), «Локомотив» располагается на четвёртой строчке (19 очков).
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