Тюкавин: тяжело говорить, сказался ли уход Лички, — «Динамо» играет на эмоциях

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о влиянии на команду ухода тренера Марцела Лички. Сегодня, 18 мая, «Динамо» одержало третью победу в трёх матчах после увольнения Лички. Бело-голубые обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

«Пока тяжело говорить, как сказался на команде уход Лички. Ребята играют на эмоциях. Посмотрите, сколько атак. Не знаю, был ли эмоциональный подъём после ухода Лички», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.