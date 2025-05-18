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Тюкавин: тяжело говорить, сказался ли уход Лички, — «Динамо» играет на эмоциях

Тюкавин: тяжело говорить, сказался ли уход Лички, — «Динамо» играет на эмоциях
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о влиянии на команду ухода тренера Марцела Лички. Сегодня, 18 мая, «Динамо» одержало третью победу в трёх матчах после увольнения Лички. Бело-голубые обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

«Пока тяжело говорить, как сказался на команде уход Лички. Ребята играют на эмоциях. Посмотрите, сколько атак. Не знаю, был ли эмоциональный подъём после ухода Лички», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.

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