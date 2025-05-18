Вагнер Лав: если ЦСКА захочет, то мы прямо сейчас подпишем контракт

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский «Аваи», заявил, что готов подписать контракт с московским клубом.

— Вы сказали, что с удовольствием бы вернулись и играли за ЦСКА. Насколько серьёзно об этом говорили?

— Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться, — сказал Лав в эфире «Матч ТВ».

40-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, бразилец выступал за «Фламенго», «Палмейрас», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланн», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гояниенсе». Сейчас 40-летний бразилец выступает за «Аваи».