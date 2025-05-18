Тюкавин: для «Динамо» важно победить «Краснодар» — для нас матч сезона

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата с «Краснодаром». Все игры заключительного 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

— Некоторые не поняли твоё высказывание про «Краснодар», что «Динамо» должно помешать команде стать чемпионом.

— А чего непонятного?

— Некоторые люди подумали, что ты за «Зенит».

— Для нас важно победить. Понятно, что это не просто матч. Мы хотим победить. Можно сказать, что для нас это матч сезона, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 29 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на четыре очка.

Эта игра станет решающей в борьбе за чемпионство, если «Зенит» не проиграет «Ростову» сегодня, 18 мая. Тогда «Краснодар» гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Динамо». В ином случае всё решит исход проходящего параллельно матча «Зенита» с «Ахматом».