Шунин: у «Динамо» есть все шансы попасть в тройку РПЛ

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин оценил перспективы команды на попадание в первую тройку по итогам сезона-2024/2025 чемпионата России. Сегодня, 18 мая, «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1.

«Самое главное, результат. Понятно, что с «Акроном» будет сложно играть, даже дома. Но главное — результат. Есть все шансы, чтобы попасть в тройку после игры с «Краснодаром», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Шунин выступал за «Динамо» с 2007 по 2024 год. Футболист покинул команду летом прошлого года в связи с истечением срока контракта. Позднее он завершил карьеру.

После 29 матчей московская команда находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (56 очков).