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Шунин: у «Динамо» есть все шансы попасть в тройку РПЛ

Шунин: у «Динамо» есть все шансы попасть в тройку РПЛ
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин оценил перспективы команды на попадание в первую тройку по итогам сезона-2024/2025 чемпионата России. Сегодня, 18 мая, «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

«Самое главное, результат. Понятно, что с «Акроном» будет сложно играть, даже дома. Но главное — результат. Есть все шансы, чтобы попасть в тройку после игры с «Краснодаром», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Шунин выступал за «Динамо» с 2007 по 2024 год. Футболист покинул команду летом прошлого года в связи с истечением срока контракта. Позднее он завершил карьеру.

После 29 матчей московская команда находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (56 очков).

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