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Месси — о соперничестве с Роналду: в спортивном плане это было прекрасно

Месси — о соперничестве с Роналду: в спортивном плане это было прекрасно
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о своём соперничестве с нападающим саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Ранее аргентинец выступал за «Барселону», а португалец — за мадридский «Реал».

«Это всегда было битвой. В спортивном плане это было прекрасно. Мы подталкивали друг друга к тому, чтобы становиться лучше, поскольку мы оба очень целеустремлённые.

Он всегда хотел всё выиграть, как и я. Это было замечательное время для нас, а также для тех, кто любит футбол», — сказал Месси в интервью для официального аккаунта Ballon d'Or в соцсети X.

Месси на протяжении своей карьеры восемь раз выиграл «Золотой мяч», у Роналду пять таких наград.

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