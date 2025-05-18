Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» в матче 33-го тура Первой лиги с «Сочи»

Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» в матче 33-го тура Первой лиги с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 78'    

«Очень важная игра была для нас сегодня. Мы понимали, что «Сочи» будет атаковать, поэтому выбрали тактику игры вторым номером. Ребята справились, практически ничего не позволив сопернику создать. Были атаки, но явных голевых моментов у наших ворот не возникало – мы их ликвидировали. В первом тайме игра в атаке у нас не получалась, во втором тайме стало лучше. У нас был момент с игрой рукой в штрафной сочинцев и последующим пенальти.

Это была важная игра, мы играли на результат. Конечно, мы довольны. Остаётся последняя домашняя игра, к которой мы будем серьёзно готовиться», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Торпедо» обыграло «Сочи» и оторвалось от третьего места в Первой лиге на шесть очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android