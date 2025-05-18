Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» в матче 33-го тура Первой лиги с «Сочи»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (1:0).

«Очень важная игра была для нас сегодня. Мы понимали, что «Сочи» будет атаковать, поэтому выбрали тактику игры вторым номером. Ребята справились, практически ничего не позволив сопернику создать. Были атаки, но явных голевых моментов у наших ворот не возникало – мы их ликвидировали. В первом тайме игра в атаке у нас не получалась, во втором тайме стало лучше. У нас был момент с игрой рукой в штрафной сочинцев и последующим пенальти.

Это была важная игра, мы играли на результат. Конечно, мы довольны. Остаётся последняя домашняя игра, к которой мы будем серьёзно готовиться», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.