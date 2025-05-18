«Ростов» — «Зенит»: Соболев открыл счёт, забив ударом через себя

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт в матче, забив ударом через себя.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» заработал 60 очков после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.