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Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 36'     1:1 Садулаев – 47'    

«Настраивались, готовились, хотели победить. Начало игры было под нашим контролем, мы имели подходы, не хватало только забитого гола. Пропущенный мяч с пенальти уже нас загнал в состояние грогги.

Во втором тайме мы внесли коррективы, выпустив второго нападающего и освежив фланг, и затем сравняли счёт. Состояние здоровья Лечи и его вынужденная замена повлияли на игру. Не хватило нам также Гандри и Уткина – их потери для нас тоже достаточно серьёзны. В любом случае мы понимаем, что должны играть в РПЛ, но надо через это пройти, отпустив все ненужные эмоции», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».

За тур до конца сезона «Ахмат» набрал 25 очков. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России и попадает в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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